Открывается новый Центр обучения, обслуживания и информации по рынку капитала

// Ikon.mn

CentralAsia (MNG) - АО «Монгольская фондовая биржа» (МФБ) официально открыло новый Центр обучения, обслуживания и информации по рынку капитала, что стало значительным шагом вперед в повышении финансовой грамотности, вовлеченности на рынке капитала и расширении доступа общественности к инвестиционным знаниям.

Выступая на церемонии, исполняющий обязанности генерального директора МФБ Дөлгөөн Баасандаваа рассказал об истории учреждения и изложил цели нового центра. «Поскольку Монголия переходила от централизованно планируемой экономики к рыночной, биржа была создана Постановлением правительства № 22 от 18 января 1991 года с целью инициирования приватизации и развития рынка ценных бумаг», — сказал он.

Ожидается, что новый центр будет принимать ряд мероприятий, включая тренинги, встречи инвесторов, церемонии, мероприятия, конференции и медиа-продукцию. Он стремится стать центром для участников рынка капитала, способствуя диалогу, сотрудничеству и образованию.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Комиссии по финансовому регулированию (КФР) Цэрэнбадрал Тудэв подчеркнул важность центра в поддержке более широких целей развития рынка капитала в Монголии.

«MSE находится в самом сердце рынков капитала страны. За последние 30 лет он вырос с поддержки 29 брокерских фирм до более чем 50 на сегодняшний день. Этот центр является долгожданным дополнением, которое будет служить всем участникам, таким как инвесторы, фирмы и регулирующие органы, как пространство для образования, взаимодействия и инноваций», — подчеркнул Цэрэнбадрал Тудэв.

Он также подтвердил приверженность КФР делу приведения рынков капитала страны в соответствие с международными стандартами и расширения инвестиционных возможностей для населения.

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