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Прокуратура Южной Кореи провела обыск у обвиняемого в мятеже экс-президента

CentralAsia (CA) -  Прокуратура провела обыск в резиденции бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в рамках расследования связей между его семьей и скандальным шаманом Чон Сон-бэ, также известного как Гон Джин. Об этом сообщает агентство Yonhap. Юн Сок Ёля также обвиняют в организации мятежа.

Агентство уточняет, что прокуроры расследуют обвинения в том, что в 2022 году Чон Сон-бэ получил ожерелье с бриллиантами и дорогую сумку от представителя Церкви объединения сразу после выборов президента, чтобы подарить их бывшей первой леди Ким Гон Хи. Прокуратура ищет доказательства того, что подарки были переданы шаману и Ким Гон Хи.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент президента Юн Сок Ёля. Он утратил президентскую неприкосновенность. 14 апреля он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа за введение им военного положения в конце 2024 года.

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