Министр информации Пакистана: Индия намерена нанести военный удар в течение суток

Аттаулла Тарар

CentralAsia (CA) - Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы намерена нанести военный удар по Пакистану в течение 24-36 часов. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам Аттаулла Тарара, поводом для атаки будет использован инцидент в Пахалгаме. «Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!»,— сказал он.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире (спорной территории, не закрепленной ни за Индией, ни за Пакистаном) произошел самый масштабный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате теракта погибли 26 человек.