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Премьер Индии предоставил военным полную свободу в принятии решений об ответе на теракт в Кашмире
Нарендра Моди (Narendra Modi)
Нарендра Моди (Narendra Modi)

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди на совещании по вопросам безопасности заявил, что индийским вооруженным силам предоставлена «полная оперативная свобода по принятию решений о способе, целях и времени» ответа Индии на теракт в Кашмире. Об этом сообщает The Times of India.

Выступая на совещании по вопросам безопасности, Моди заявил о готовности его страны нанести «сокрушительный удар по терроризму». Он отметил, что «глубоко верит в профессиональные способности вооруженных сил».

22 апреля в Пахалгаме боевики группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам, в результате чего погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за этот теракт на Пакистан, и индийские спецслужбы сообщили о наличии доказательств причастности к нему пакистанских спецслужб. Вчера, 28 апреля, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал вторжение со стороны Индии неизбежным.

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