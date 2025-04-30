КНДР провела пуски сверхзвуковых ракет с нового эсминца

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях систем вооружений с нового эсминца «Чвэ Хён», в рамках которых были произведены пуски сверхзвуковых, стратегических крылатых и зенитных ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Помимо пуска ракет также провели испытательную стрельбу из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Ким Чен Ын отметил, что вооружение корабля объединяет мощные средства для ударов и комплексные оборонительные системы.

В начале апреля КНДР успешно испытала новую ракету средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. Испытания баллистических ракет с планирующим боевым блоком КНДР возобновила в январе 2024 года.