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В майские праздники не будет работать пункт пропуска Монды — Ханх на границе с Россией

CentralAsia (MNG) -  Двусторонний автомобильный пропускной пункт Монды — Ханх на границе с Россией не будет работать в майские праздники. На монгольской стороне пункт закроют 1, 2, 8 и 9 мая.

Также с начала мая пункт переходит на летний режим работы — с 10:00 до 18:00 без выходных. Жителям города Иркутска РФ рекомендуют учитывать график работы пропускного пункта при планировании поездок в Монголию. 

Пересечение монгольско-российской границы возможно через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, воздушные пункты пропуска Улан-Удэ (Мухино) и Иркутск.

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