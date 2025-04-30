Какой будет погода в мае в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Большую часть первой декады мая по территории Узбекистана ожидается преобладание очень тёплой и сухой погоды, говорится в обзоре Узгидромета.

1−2 мая в дневные часы воздух будет прогреваться до +28…+30 градусов, а 3−7 мая температура повысится до +34…+37.

1−2 мая по Ферганской долине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В предгорных и горных районах дожди будут местами сильные, возможны грозы.

По остальным регионам 1−7 мая без осадков.

В конце первой декады температурный фон немного понизится, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы.

В дальнейшем до конца мая температура воздуха будет колебаться ночью от +17…+22 до +10…+15, днём от +32…+37 до +25…+30.

В отдельные дни второй и третьей декад местами по стране пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где локальные дожди ливневого характера.

Средняя месячная температура в мае прогнозируется на 1−2 градуса выше климатических значений.

Какой бывает погода в мае в Узбекистане

Согласно средним значениям за многолетний период, май в Узбекистане бывает на 4−6 градусов теплее, чем апрель.

Средняя дневная температура по большей части территории страны в первой половине месяца составляет +24…+27 градусов, а во второй половине +28…+31.

Практически ежегодно в мае бывают по-летнему жаркие периоды с температурой +34…+37.

Абсолютные максимумы майской температуры за все годы метеорологических наблюдений составляют +38…+41, по северу, югу и пустынной зоне местами +43…+45.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской областям и пустынной зоне Навоийской области рекорды майских температур были обновлены сравнительно недавно — в 2020 и 2021 годы.

В Ташкенте самая высокая температура мая была зафиксирована в начале прошлого столетия — +39,9 градуса.

«Май в Узбекистане в значительной мере подвержен тенденции глобального потепления. Повышение среднемесячной температуры воздуха в мае происходит более быстрыми темпами, чем в другие месяцы», — отмечается в обзоре.

В последнее десятилетие практически все майские месяцы были тёплыми. Самым тёплым за всю историю наблюдений в Узбекистане по большей части территории страны был май 2001 года (на 3−4 градуса выше нормы), а по северо-западу и пустынной зоне — май 2021 года (на 3,5−5 градусов выше нормы).

Самым холодным в этом веке был май 2003 года (на 2−3 градуса ниже нормы), а за все годы наблюдений май 1934 года — на 4−6 градусов ниже нормы.

Месячная норма осадков в мае примерно на треть меньше, чем в марте и апреле, а число дней с выпадением дождя на 2−3 меньше, чем в эти месяцы. Дожди в мае чаще всего носят кратковременный характер и почти всегда сопровождаются грозами.

«Ещё одна характерная черта мая в Узбекистане — очень пёстрое распределение осадков по территории страны. Например, в Ташкенте май 1998 года был самым влажным за всю историю наблюдений, а в Бухаре он был экстремально сухим (месячное количество осадков составило всего лишь 1 мм — 8% от нормы)», — говорится в обзоре.

В среднем раз в 2−3 года в мае проходят сильные ливневые дожди, когда за несколько часов выпадает 50% и более месячной нормы осадков.