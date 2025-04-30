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Сегодня по всей стране ожидаются холодная погода, пыльные бури и снегопады

CentralAsia (MNG) -  Управление метеорологии и анализа окружающей среды предупреждает, что сегодня, 30 апреля, в большинстве районов ожидается холодная погода, в некоторых районах западных аймаков, западной части центральных аймаков и восточной части восточных аймаков пройдут дожди и мокрый снег. 1 мая в некоторых районах западного и центрального аймаков, а также в западной части Гобийского аймака ожидаются дожди и мокрый снег.

Также в пятницу, 2 мая, ожидается холодная погода с дождем и мокрым снегом в южных частях западного и Гобийского аймаков, а также в некоторых районах восточных аймаков, а 3 мая — в большинстве западных аймаков и в западных частях центральных аймаков.

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