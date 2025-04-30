Рейтер: США призвали Индию и Пакистан не обострять напряжённость, Рубио планирует провести переговоры

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время проведёт переговоры со своими коллегами из Индии и Пакистана и призовёт их не допускать дальнейшей эскалации напряжённости в связи с нападением исламистских боевиков в управляемом Индией Кашмире, сообщило во вторник Государственное департамент США. Об этом передает Рейтер.

В воскресенье, 27 апреля, Вашингтон заявил, что находится в контакте с обеими ядерными державами Азии на разных уровнях и призывает стороны «к ответственному решению» ситуации.

«Мы обращаемся к обеим сторонам с призывом, разумеется, не обострять ситуацию», — сообщил представитель Госдепартамента журналистам, цитируя заявление Рубио.

Ожидается, что Рубио проведёт переговоры с министрами иностранных дел Индии и Пакистана во вторник или среду, а также призвал других министров иностранных дел последовать его примеру, добавили в ведомстве.

Публично Вашингтон выразил поддержку Индии после нападения, которое было осуждено президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, однако не выступал с критикой в адрес Пакистана.

Индия обвинила Пакистан в организации атаки 22 апреля, в результате которой погибли 26 человек. Пакистан отверг обвинения и призвал к проведению независимого расследования.

Индия становится всё более важным партнёром США на фоне стремления Вашингтона сдерживать растущее влияние Китая в регионе. Пакистан по-прежнему остаётся союзником США, хотя его значение снизилось после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Кашмир, населённый в основном мусульманами, является предметом территориального спора между преимущественно индуистской Индией и исламским Пакистаном. Обе страны претендуют на весь регион, но фактически контролируют лишь его части и уже вели несколько войн за Гималайскую территорию.

После теракта Индия приостановила действие договора об использовании вод реки Инд от 1960 года, регулирующего распределение водных ресурсов между странами, а Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний. Также имели место перестрелки на линии фактического контроля.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, представляющий индуистскую националистическую партию, пообещал наказать виновных. Со своей стороны, министр обороны Пакистана заявил, что военное вторжение Индии может быть неизбежным.