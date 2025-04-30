В Индии в результате пожара в отеле погибли 14 человек

CentralAsia (CA) - В индийском городе Калькутта 14 человек погибли при пожаре в отеле Rituraj, сообщает NDTV.

Пожар произошёл вечером 29 апреля в центральной части города.

«Обнаружены тела 14 человек, нескольких человек спасли. Создана специальная команда для расследования инцидента», – сообщил журналистам представитель полиции Маноидж Кумар Верма.

Причину пожара пока не установили.

Руководитель Бхаратия джаната парти (одна из двух ведущих общенациональных партий Индии) Суканта Маджумдар в своём посте на платформе X выступил за строгий контроль соблюдения пожарной безопасности.

«Я призываю администрацию штата Западная Бенгалия немедленно эвакуировать пострадавших, обеспечить их безопасность и предоставить необходимую медицинскую и гуманитарную помощь. Кроме того, я настаиваю на всесторонней проверке и более строгом контроле за соблюдением норм пожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем», – написал он.