В центре Тбилиси загорелся рынок. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 13:40, 30 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - В центре Тбилиси загорелся рынок у станции метро «Вокзальная площадь», сообщают СМИ.
По словам очевидцев, пожар возник около 6:00 в магазине обуви на втором этаже. На место прибыло около десятка пожарных расчетов. Огонь тушат уже несколько часов.
Как рассказали Mtavari TV в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, огонь охватил склады одежды, фруктов и овощей, а также другие складские помещения.
По данным службы, пострадавших в результате пожара нет.
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