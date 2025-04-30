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В центре Тбилиси загорелся рынок. Видео

CentralAsia (CA) -  В центре Тбилиси загорелся рынок у станции метро «Вокзальная площадь», сообщают СМИ.

По словам очевидцев, пожар возник около 6:00 в магазине обуви на втором этаже. На место прибыло около десятка пожарных расчетов. Огонь тушат уже несколько часов.

Как рассказали Mtavari TV в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, огонь охватил склады одежды, фруктов и овощей, а также другие складские помещения.

По данным службы, пострадавших в результате пожара нет.

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