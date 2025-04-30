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Дождливая погода ожидается в Казахстане до конца недели

CentralAsia (KZ) -  На территории Казахстана в предстоящие трое суток, 1–3 мая, с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

Так, ожидаются дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью – дождь со снегом, а 2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град. На северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки. Также по стране ожидается усиление ветра, ночью и утром туман.

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