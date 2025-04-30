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Премьер Индии собирает заседание на фоне сообщений о подготовке удара по Пакистану
Нарендра Моди в Польше
Нарендра Моди в Польше
Предыстория: Министр информации Пакистана: Индия намерена нанести военный удар в течение суток

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня, 30 апреля, созовет заседание кабинета министров по политическим вопросам, сообщает The Economic Times.

По данным газеты, этот комитет играет решающую роль в формировании экономических и политических стратегий Индии, а его созыв «подчеркивает серьезность ситуации».

Собрание комитета пройдет на фоне заявлений Пакистана о том, что Индия намерена нанести военный удар по территории страны в течение 24–36 часов. По его словам, поводом для атаки будет использован инцидент в Пахалгаме 22 апреля. В этот день в городе произошел самый масштабный за последние годы теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам, погибли 26 человек. 29 апреля Нарендра Моди сказал, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт.

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