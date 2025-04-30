Саудовская Аравия ввела новые правила совершения хаджа
- Азия и мир, общество
- 15:05, 30 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - С 29 апреля паломникам для посещения Мекки и Медины в период хаджа необходимо специальное разрешение.
Согласно заявлению государственных органов Саудовской Аравии, попасть в святые места можно будет по отдельной хадж-визе. Ограничение продлится до 10 июня.
В МВД представили следующие штрафы за нарушения:
- Для тех, кто попытается совершить хадж без разрешения или приедет в Мекку по туристической или другой визе в указанный период, предусмотрен штраф до 20 тысяч риалов (около 5300 долларов).
- До 100 000 саудовских риалов штрафа (около 26 000 долларов США) заплатят граждане за подачу ложных заявлений на визу для совершения хаджа без разрешения, а также те, кто находился в период ограничения в Мекке и святых местах.
- Депортация и ограничение въезда до 10 лет грозят нелегалам, пытающимся совершить хадж, будь то резиденты или лица с просроченными визами.
- Решением суда будут конфискованы авто, перевозившие лиц без разрешения на совершение хаджа.
Минтуризма Саудовской Аравии также опубликовало специальное заявление, запретив размещать паломников без хадж-виз в Мекке до 10 июня.
Такие меры, по мнению властей, обеспечат порядок и безопасность в стране, а также создадут комфортные условия для паломников, совершающих хадж официально.
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