экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Саудовская Аравия ввела новые правила совершения хаджа

CentralAsia (CA) -  С 29 апреля паломникам для посещения Мекки и Медины в период хаджа необходимо специальное разрешение.

Согласно заявлению государственных органов Саудовской Аравии, попасть в святые места можно будет по отдельной хадж-визе. Ограничение продлится до 10 июня.

В МВД представили следующие штрафы за нарушения:

  • Для тех, кто попытается совершить хадж без разрешения или приедет в Мекку по туристической или другой визе в указанный период, предусмотрен штраф до 20 тысяч риалов (около 5300 долларов).
  • До 100 000 саудовских риалов штрафа (около 26 000 долларов США) заплатят граждане за подачу ложных заявлений на визу для совершения хаджа без разрешения, а также те, кто находился в период ограничения в Мекке и святых местах.
  • Депортация и ограничение въезда до 10 лет грозят нелегалам, пытающимся совершить хадж, будь то резиденты или лица с просроченными визами.
  • Решением суда будут конфискованы авто, перевозившие лиц без разрешения на совершение хаджа.

Минтуризма Саудовской Аравии также опубликовало специальное заявление, запретив размещать паломников без хадж-виз в Мекке до 10 июня.

Такие меры, по мнению властей, обеспечат порядок и безопасность в стране, а также создадут комфортные условия для паломников, совершающих хадж официально.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com