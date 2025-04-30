Саудовская Аравия ввела новые правила совершения хаджа

CentralAsia (CA) - С 29 апреля паломникам для посещения Мекки и Медины в период хаджа необходимо специальное разрешение.

Согласно заявлению государственных органов Саудовской Аравии, попасть в святые места можно будет по отдельной хадж-визе. Ограничение продлится до 10 июня.

В МВД представили следующие штрафы за нарушения:

Для тех, кто попытается совершить хадж без разрешения или приедет в Мекку по туристической или другой визе в указанный период, предусмотрен штраф до 20 тысяч риалов (около 5300 долларов).

До 100 000 саудовских риалов штрафа (около 26 000 долларов США) заплатят граждане за подачу ложных заявлений на визу для совершения хаджа без разрешения, а также те, кто находился в период ограничения в Мекке и святых местах.

Депортация и ограничение въезда до 10 лет грозят нелегалам, пытающимся совершить хадж, будь то резиденты или лица с просроченными визами.

Решением суда будут конфискованы авто, перевозившие лиц без разрешения на совершение хаджа.

Минтуризма Саудовской Аравии также опубликовало специальное заявление, запретив размещать паломников без хадж-виз в Мекке до 10 июня.

Такие меры, по мнению властей, обеспечат порядок и безопасность в стране, а также создадут комфортные условия для паломников, совершающих хадж официально.