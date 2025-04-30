Афганистан отправит в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 30 тысяч паломников

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CentralAsia (CA) - Афганистан отправит в Саудовскую Аравию 30 тысяч паломников для совершения хаджа – паломничества. Первая группа из 230 человек вылетела из Кабула в Медину 29 апреля, сообщает Khaama.com со ссылкой на правительство талибов*.

По словам и.о. министра по делам хаджа и религии Нура Мохаммада Сакиба, перевозку паломников осуществляют две национальные авиакомпании — Ariana Afghan Airlines и Kam Air. В мае они совершат 97 рейсов, чтобы доставить в Саудовскую Аравию всех 30 тысяч афганцев, получивших квоты на хадж. Для упорядочивания процесса логистики в различных провинциях Афганистана созданы специальные координационные центры хаджа.

Стоимость хаджа установлена на уровне $3924 для каждого паломника, что эквивалентно 340 тысячам афгани, отмечает Khaama.

В движении «Талибан» ожидают, что успешное проведение хаджа повысит авторитет Афганистана в исламском мире и укрепит двустороннее сотрудничество с Саудовской Аравией.

Сезон хаджа-2025 начнется в середине мая и продлится до конца июня. Основные обряды пройдут с 4 по 9 июня, или с 8 по 12 Зуль-Хиджа — двенадцатого месяца мусульманского календаря.

В этом году Саудовская Аравия выделила:

Узбекистану — 15 тысяч квот для паломников,

Таджикистану — 7 тысяч,

Казахстану — 4,5 тысячи,

Кыргызстану — 6,06 тысячи,

Туркменистану — неизвестно, в прошлом году президент страны разрешил выезд в Саудовскую Аравию 289 паломникам,

России — 25 тысяч.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии ввели новые правила для иностранцев, приезжающих для осуществления хаджа. Согласно положению, с 29 апреля они смогут посетить святые места только при наличии визы для паломников. За нарушение данного условия предусматриваются такие виды наказания, как штраф до 20 тысяч риалов ($5300), арест на шесть месяцев и депортация с запретом на въезд в страну в течение десяти лет. Кроме того, с 23 апреля по 9 июня Саудовская Аравия приостановила выдачу электронных виз для граждан многих стран, в том числе — Узбекистана и Таджикистана.