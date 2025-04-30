В Минздраве Казахстана прорабатывают вопрос вакцинации от вируса папилломы человека на платной основе

CentralAsia (KZ) - В Министерстве здравоохранения Казахстана прорабатывают вопрос по расширению списка получателей вакцины от вируса папилломы человека и возможности получить вакцину на платной основе. Об этом в среду в кулуарах мажилиса сообщила журналистам глава ведомства Акмарал Альназарова.
«С 1 сентября прошлого года началась вакцинация от ВПЧ среди девочек. Сегодня среди населения и депутатов поднимаются вопросы не ограничиваться полом, а прививать не только девочек, но и мальчиков. Есть предложения по расширению возрастных границ – не ограничиваться 11 годами», - сказала Альназарова.
По ее словам, международный опыт показывает, что вакцинировать от ВПЧ начинают с девяти лет, в том числе и после 18 лет. И эти предложения, заверила министр, «рассматриваются».
«Я думаю, что это очень логично и правильно. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. От взрослого населения тоже поступают такие запросы (вакцинации на платной основе), - признала глава Минздрава.
Вместе тем, напомнила она, из республиканского бюджета были выделены средства только на вакцинацию девочек 11 лет. Поэтому на другие на вакцинируемых другого возраста требуются дополнительные средства.