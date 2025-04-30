В Ватикане Зеленский заверял Трампа в готовности к безусловному прекращению огня, - The Economist

CentralAsia (CA) - В ходе короткой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме украинский лидер Владимир Зеленский убеждал его не выходить из мирного процесса. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на украинские источники.

По информации издания, Зеленский заверял Трампа в готовности к безусловному прекращению огня.

«Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и Трамп не должен отказываться от мира, который может принести только он. Публикация в соцсетях, сделанная американским президентом после встречи, указывает на то, что он понял послание. Его показательная критика Путина за то, что тот водит его за нос, стала самой резкой на сегодняшний день», - говорится в публикации журнала.

При этом источники The Economist рассказали о «новом импульсе» в переговорах и о том, что «впервые украинские переговорщики проявляют осторожный оптимизм».

Один западный чиновник выразил надежду на то, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе.

«Мы пытаемся улучшить нашу позицию. Но блефуют со всех сторон. И есть опасность, что кто-то переигрывает», - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Также в заметке отмечается, что на прошлой неделе переговоры в Лондоне «сблизили украинские и западные технические переговоры как никогда».