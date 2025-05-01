Монгольский баскетболист стал легионером вьетнамской Премьер-лиги

CentralAsia (MNG) - Монгольские баскетбольные команды и спортсмены все больше заявляют о себе за рубежом и добиваются многих успехов. Последний пример — Тэмуулэн Чингис. Молодой игрок команды «Хасын Хулэгууд», будет выступать на правах аренды за команду Saigon Heat во Вьетнамской премьер-лиге.

Тэмуулэн Чингис

Тэмуулэн Чингис, которому сейчас 20 лет, подписал долгосрочный контракт с командой «Хасын Хулэгууд» и внес свой вклад в ее победу в высшей лиге страны в прошлом году. А в этом году он стал одним из ключевых игроков команды. У него также есть опыт игры в баскетбол 3х3, он вызывался в молодежную сборную страны и принимал участие в многочисленных международных соревнованиях.

Кристофер Блейк

Кристофер Блейк, хорошо известный монголам, играет за баскетбольную команду 3x3 клуба Saigon Heat.

Новый сезон Вьетнамской баскетбольной лиги начнется в июне, а чемпион будет объявлен в сентябре. В прошлом году лигу, в которой участвовало шесть команд, выиграла команда Saigon Heat.

Saigon Heat — вьетнамская профессиональная баскетбольная команда из Хошимина. С сезона 2014 года домашние игры Heat проходят на CIS Arena в кампусе Canadian International School в округе 7. Это первая профессиональная баскетбольная команда из Вьетнама.

В октябре 2011 года они были официально объявлены членами Баскетбольной лиги АСЕАН. Команда была сформирована Saigon Sports Academy, многопрофильной спортивной тренировочной академией, открытой в январе 2009 года и расположенной в городе Хошимин, Вьетнам.

источник: MiddleAsianNews

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