В Национальном центре травматологии установлен новейший высокопроизводительный немецкий аппарат MAGNETOM Altea. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Благодаря инвестициям Министерства здравоохранения в отделении визуализации Национального центра травматологии был установлен признанный на международном уровне и современный MRI-сканер, а все помещения отделения были отремонтированы и в настоящее время используются для оказания медицинской помощи.

Сборку и установку данного MRI-сканера осуществляли монгольские инженеры ООО «Setunari», официального дистрибьютора немецкого бренда «SIEMENS HEALTHINEERS».

MAGNETOM Altea — это система с открытым стволом 1,5 Т, которая дает вам полную уверенность в обеспечении производительности, воспроизводимости и удовлетворенности пациентов, которые вам требуются в МРТ.

Система MAGNETOM Altea, работающая на основе передовой технологии МРТ от SIEMENS, объединяет в себе уникальную, эксклюзивную и новую технологию реконструкции изображений на базе искусственного интеллекта от SIEMENS, что кардинально меняет процесс оказания медицинской помощи.

Siemens запустила интегрированную технологию катушек Tim, изменив МРТ навсегда. Эта проверенная технология, обеспечивающая превосходное качество изображения и высокую скорость получения данных, была установлена ​​более 9000 раз на сегодняшний день. Расширенное покрытие Tim означает отсутствие необходимости в перепозиционировании для нескольких исследований и больше исследований в день.

Новейшее поколение — Tim 4G — устанавливает новые стандарты, предлагая потенциал для самой высокой плотности элементов катушки и самых высоких конфигураций радиочастотных каналов на рынке. Результат — гибкость 4G, точность 4G и скорость 4G.

источник: MiddleAsianNews

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