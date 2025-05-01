Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ посетил строительную площадку ГЭС «Эгийн-Гол»

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил строительную площадку ГЭС «Эгийн-Гол», расположенную в сомоне Хутаг-Өндөр аймака Булган, 29 апреля 2025 года.

Гидроэлектростанция «Эгийн-Гол», пятый по приоритетности проект в списке 14 мегапроектов, которые будут реализованы правительством Монголии, направлена ​​на сокращение импорта энергии и удовлетворение растущего спроса на энергию в Центральном регионе Монголии.

Комитет всемирного наследия и Международный союз охраны природы отметили, что «односторонняя реализация проекта строительства ГЭС «Эгийн-Гол» не окажет существенного воздействия на экосистемы реки Сэлэнгэ и озера Байкал». Однако они рекомендовали провести оценку воздействия проекта на окружающую среду и общество в соответствии с методологией ЮНЕСКО и международными стандартами.

В этом контексте в период с 2025 по 2026 год будет проведено исследование по определению возможных изменений в экосистеме бассейна реки Сэлэнгэ в связи со строительством ГЭС «Эгийн-Гол», а также оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, дополнительные исследования вспомогательного порта и основного технико-экономического обоснования, а также подготовительные работы для начала строительства Проекта. Монгольско-российская рабочая группа экспертов согласилась выдать окончательное заключение в первой половине 2026 года.

Министры отрасли внимательно следят за реализацией проекта и выразили готовность принимать решение о необходимом финансировании научно-исследовательских работ в каждом конкретном случае.

Жители зоны влияния проекта, а именно жители сел Хантай и Баянгол, которые ждали реализации этого проекта 35 лет, полностью поддерживают его и выразили благодарность Премьер-министру за его упорную работу по продвижению проекта, а также выразили свою поддержку политике и решениям правительства.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ отметил, что участники первой Северной региональной конференции единогласно назвали проект строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол приоритетной и неотложной задачей для региона, и выразили благодарность местному сообществу за единодушную поддержку этого мегапроекта, имеющего важное значение для экономики страны. Он заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы запустить проект гидроэлектростанции «Эгийн-Гол» в кратчайшие сроки.

источник: MiddleAsianNews

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