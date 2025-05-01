Монголия привлекла $2 млрд инвестиций на инвестиционном форуме в США

CentralAsia (MNG) -

29 апреля Национальный комитет по реформе энергетики Монголии подписал в Нью-Йорке Меморандум о взаимопонимании с UPC Renewables, одной из ведущих мировых компаний в области возобновляемых источников энергии.

Компания UPC Renewables реализует проект строительства ветряной электростанции в аймаке Дундговь общей установленной мощностью 2400 МВт.

Основная цель проекта — эффективное использование возобновляемых энергетических ресурсов Монголии, экспорт произведенной чистой энергии на региональные рынки, включая Китай, повышение надежности внутреннего энергоснабжения и содействие сокращению выбросов углерода в Монголии.

«Монголия делает исторический шаг для полного использования своего огромного потенциала возобновляемой энергии. Мы стремимся увеличить экспорт чистой энергии, внести вклад в зеленое развитие региона и открыть новые экономические возможности», — заявил Доржханд Тогмид, заместитель премьер-министра Монголии.

Эндрю Джон Сазерленд, генеральный директор UPC Renewables Asia Pacific, сказал: «Это партнерство позволит нам использовать ветровые ресурсы мирового класса аймака Дундговь для поставок надежной, конкурентоспособной по цене чистой энергии для экспорта в Китай и повышения надежности центральной энергосистемы Монголии. Мы стремимся привлекать международные инвестиции в Монголию и способствовать устойчивому промышленному развитию».

В рамках проекта целью является создание учебного центра для приобретения навыков, необходимых для строительства и эксплуатации проекта, а также для производства отдельных компонентов объекта возобновляемой энергетики внутри Монголии.

С 1994 года компания UPC является пионером в успешной реализации проектов в области возобновляемых источников энергии в различных юрисдикциях.

Компании, сформированные UPC, разработали более 4500 МВт действующих ветровых и солнечных проектов по всему миру. В Азиатско-Тихоокеанском регионе UPC владеет действующими проектами в Китае, на Филиппинах и в Индонезии и имеет портфель разработок более 6 ГВт, включающий 50 проектов по возобновляемым источникам энергии. UPC имеет доказанную историю успешного раннего выхода на новые рынки и решения сложных проектов. Используя передовые технологии и индивидуальные бизнес-стратегии, UPC помогает многим странам ускорить их амбиции в области возобновляемых источников энергии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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