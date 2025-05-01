Батцэцэг Батмөнх и Хосе Мануэль Альварес провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - В рамках официального визита в Королевство Испания министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альваресом. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе официальных переговоров стороны подробно обсудили вопросы расширения монголо-испанских отношений, основанных на общих ценностях, таких как демократия, права человека и верховенство закона, с учетом экономического измерения, а также эффективной реализации политики развития.

Так, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила политику развития Монголии и ее основные цели, подчеркнув широкий потенциал взаимовыгодного сотрудничества с Испанией.

По итогам переговоров стороны договорились о расширении двусторонних отношений во многих областях, включая экономику, инвестиции и товарооборот, а также сельское хозяйство, легкую промышленность, туризм, культуру и образование.

Стороны также подтвердили, что будут работать над созданием благоприятной правовой среды для активизации сотрудничества, в частности, в ближайшем будущем доработают и заключат «Соглашение о воздушных сообщениях», «О взаимном признании водительских удостоверений» и «Соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов».

Кроме того, министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила внешнюю политику и приоритеты Монголии и согласился тесно сотрудничать с Испанией в подготовке к итогам и результатам «Глобального форума женщин-предпринимателей», который состоится в Улан-Баторе в августе, и 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая также состоится в Улан-Баторе в 2026 году.

Стороны подчеркнули важность визитов на высоком уровне для укрепления двусторонних отношений и договорились организовать в ближайшем будущем визит главы государства и министра иностранных дел Испании, а также политическую консультативную встречу.

Министры иностранных дел двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с Королевской дипломатической школой Испании с целью подготовки и обучения специалистов в области международных отношений, испанского языка и лингвистики.

Стороны также подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также обменялись детальными мнениями по некоторым вопросам международных отношений.

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