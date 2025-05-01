Батцэцэг встретилась с Зурабом Пололикашвили, генеральным секретарем Всемирной туристской организации

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита в Королевство Испания министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетила штаб-квартиру Всемирной туристской организации (ВТО) в Мадриде и провела рабочую встречу с Генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что правительство Монголии ставит своей целью сделать туристический сектор ключевой отраслью экономики, и представил цели и деятельность нашей страны в этой сфере.

Также подробно обсудили работу и мероприятия, реализуемые в рамках «Года посещения Монголии», международной презентации национального бренда GoMongolia и приняли решение пригласить Генерального секретаря посетить Монголию в ближайшем будущем.

Перед визитом Генерального секретаря была достигнута договоренность об организации встречи министра культуры, спорта, туризма и по делам молодежи с генеральным секретарем Всемирной туристской организации для обсуждения широких возможностей и приоритетов сотрудничества.

Всемирная туристская организация будет предоставлять профессиональные консультации и сотрудничество для привлечения инвестиций в туристический сектор и развития инфраструктуры, а также будет организовывать мероприятия по продвижению истории, культуры и туризма Монголии в ходе крупных международных конференций и встреч, организованных Всемирной туристской организацией.

Монголия совместно со Всемирной туристской организацией организует в мае в Улан-Баторе Азиатско-Тихоокеанскую программу повышения квалификации руководителей сферы туризма, в которой планируют принять участие представители более 20 стран региона. Мероприятие будет посвящено развитию культурного и устойчивого туризма, углублению понимания современных тенденций и понимания в секторе, содействию обмену знаниями и обсуждению политики и стратегий в сфере туризма.

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