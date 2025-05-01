Министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с гражданами Монголии, проживающими в Испании

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита в Королевство Испания министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с гражданами, проживающими и работающими в стране, представителями Монгольской ассоциации АСИМОН, послом культуры Мэндмаа Дорж и почетным консулом Монголии Виктором Альбиолом. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила текущую социально-экономическую ситуацию в стране, достигнутый прогресс и основные цели развития, а также обсудила политику и мероприятия в области мягкой силы, такие как защита прав граждан, проживающих за рубежом, распространение национальной

Ассоциация монголов АСИМОН, которая активно занимается оказанием взаимной поддержки гражданам и обучением монгольскому языку и культуре детей и молодежи, представила свою деятельность. культуры и традиций и передача их молодому поколению.

Батцэцэг высоко оценила вклад Ассоциации монголов АСИМОН в реализацию программы «Монголы мира – II», в том числе в защиту прав граждан, оказание помощи гражданам Монголии, многонациональным семьям и детям в изучении родного языка, истории и культуры, сохранении культурного наследия и продвижении своей традиционной культуры в мире, вручила им «Батламж» (почетную грамоту) и согласилась продолжить поддержку и сотрудничество в будущем.

В ходе встречи с гражданами посол культуры Монголии Мэндмаа Дорж также упомянула о продвижении монгольской культуры и искусства в Испании и о том, что за последние 10 лет более 100 детей из Монголии приняли участие в Международном фортепианном фестивале, который проводится ежегодно.

Министр иностранных дел Батцэцэг также выразила благодарность почетному консулу Монголии Виктору Альбиолу, который ведет активную работу по поддержке и защите граждан Монголии и их законных прав, а также подчеркнула важность сосредоточения внимания на обогащении отношений между двумя странами экономическим содержанием и расширении связей между частными секторами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения