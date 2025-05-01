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Генеральный директор Департамента Азии МИД КНР Лю Цзиньсун встретился с послом Монголии в Китае Нямаа Энхболд

CentralAsia (MNG) -  28 апреля 2025 года генеральный директор Департамента Азии МИД КНР Лю Цзиньсун встретился с послом Монголии в Китае Нямаа Энхболдом. об этом сообщает 中华人民共和国外交部.

Стороны провели дружеский и углубленный обмен мнениями по вопросам китайско-монгольских отношений и реализации важных общих договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран.

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