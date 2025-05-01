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Специалисты социальных дел Монголии провело онлайн-встречу с коллегами из Киргизской Республики

CentralAsia (MNG) -  30 апреля г-жа Алимаа Баасансурэн, начальник Управления комплексного планирования политики Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, и соответствующие должностные лица встретились в режиме онлайн с представителем Социального фонда КР во главе с г-жой Жылдыз Кульжановой, начальником Управления пенсионной и тарифной политики.

На онлайн-встрече состоялся обмен опытом по системам социального обеспечения и пенсионной политике двух стран.

С монгольской стороны информацию о системе социального страхования Монголии представила начальник Управления единого накопительного фонда Министерства социального страхования и накопительного фонда г-жа Хишигбаяр Амарсайхан.

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 2023 год в Кыргызстане проживают около 130 граждан Монголии, а в Монголии — более 60 граждан Кыргызстана.

Поскольку в будущем это число, вероятно, увеличится, необходимо изучить систему социального обеспечения с целью защиты интересов граждан обеих стран.

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