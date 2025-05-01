Украина и США подписали соглашение о недрах

CentralAsia (CA) - Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр финансов США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина, пишет «Украинская правда».

Свириденко перечислила основные положения соглашения о недрах.

Все ресурсы остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением.

Инвестиционный фонд создается на условиях 50/50. Украина и США будут совместно управлять Фондом. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса.

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями - они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс.

Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины.

Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд.

Законодательные изменения – только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

Соединенные Штаты помогут Украине привлекать инвестиции, технологии и инновации через агентство DFC (Development Finance Corporation).

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

Как добавила Свириденко, США делают вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью – например, системами ПВО для Украины.

«Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно», - сказала она.

В свою очередь Скотт Бессент сказал, что Соединенные Штаты привержены делу содействия прекращению этой жестокой и бессмысленной войны.

« Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого - свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе. Президент Трамп задумал это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон к длительному миру и процветанию в Украине. И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получить выгоду от восстановления Украины», - сказал министр финансов.

Для подписания документа в Вашингтон отправилась первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. Financial Times сообщило, что подписание рамочного соглашения об использовании недр между Украиной и США оказалось под угрозой срыва в последний момент, когда украинская делегация отправилась в Вашингтон.

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.