В предстоящие трое суток на территории Казахстана пройдут дожди с грозами

CentralAsia (KZ) - В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, пишет Казгидромет.

В горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега, 02 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град.

На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки.

По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения