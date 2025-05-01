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В предстоящие трое суток на территории Казахстана пройдут дожди с грозами

CentralAsia (KZ) -  В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, пишет Казгидромет.

В  горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега, 02 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град.

На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки.

По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

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