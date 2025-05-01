1 человек погиб, еще 2 числятся пропавшими без вести после взрыва в городе Тайюань на севере Китая
- Азия и мир, общество
- 11:04, 01 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести после взрыва, прогремевшего в среду во второй половине дня в городе Тайюань, административном центре провинции Шаньси (Северный Китай), пишет «Синьхуа».
К настоящему моменту в больнице остается 21 человек, среди которых шестеро с серьезными травмами и 15 -- с легкими.
Инцидент произошел в одном из жилых микрорайонов уличного комитета Бэйин района Сяодянь около 13:00 по пекинскому времени. К 15:00 вызванный взрывом пожар был потушен.
После происшествия в Тайюане был развернут командный пункт для проведения спасательной операции и расселения затронутых жителей.
Причина взрыва расследуется.
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