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1 человек погиб, еще 2 числятся пропавшими без вести после взрыва в городе Тайюань на севере Китая

CentralAsia (CA) -  Один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести после взрыва, прогремевшего в среду во второй половине дня в городе Тайюань, административном центре провинции Шаньси (Северный Китай), пишет «Синьхуа».

К настоящему моменту в больнице остается 21 человек, среди которых шестеро с серьезными травмами и 15 -- с легкими.

Инцидент произошел в одном из жилых микрорайонов уличного комитета Бэйин района Сяодянь около 13:00 по пекинскому времени. К 15:00 вызванный взрывом пожар был потушен.

После происшествия в Тайюане был развернут командный пункт для проведения спасательной операции и расселения затронутых жителей.

Причина взрыва расследуется.

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