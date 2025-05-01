Китай обнародовал белую книгу по профилактике, контролю и отслеживанию происхождения COVID-19

CentralAsia (CA) - Пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала в среду белую книгу под названием «Профилактика, контроль и отслеживание происхождения COVID-19: действия и позиция Китая», пишет «Синьхуа».

По белой книге, с момента вспышки COVID-19 Китай последовательно выделял значительные ресурсы на исследования отечественных ученых и их зарубежных коллег, посвященные отслеживанию происхождения коронавируса.

Страна первой провела исследования в ключевых областях, таких как клиническая эпидемиология, молекулярная эпидемиология, экологическая эпидемиология и идентификация животных-хозяев. Китай тесно сотрудничает с ВОЗ в отслеживании происхождения вируса.

В белой книге отмечается, что «Организованное ВОЗ глобальное исследование происхождения SARS-CoV-2: китайская часть - совместное исследование ВОЗ-Китай», а также другие исследования на основании систематических эпидемиологических исследований, молекулярного отслеживания, скрининга животных-хозяев и исследования путей холодовой цепи, исключили возможность того, что Ухань служит естественным источником происхождения SARS-CoV-2, и пришли к выводу, что утечка вируса из лаборатории в Ухане крайне маловероятна.