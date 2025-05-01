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США депортировали более 100 нелегалов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана
// Сгенерированное фото

CentralAsia (KZ) -  Министерство внутренней безопасности США в партнерстве с правительством Узбекистана депортировало более 100 нелегалов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Об этом 30 апреля сообщило МВД США.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за его лидерство в отправке рейса для возвращения 131 нелегала на родину.

 

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