США депортировали более 100 нелегалов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана

// Сгенерированное фото

CentralAsia (KZ) - Министерство внутренней безопасности США в партнерстве с правительством Узбекистана депортировало более 100 нелегалов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Об этом 30 апреля сообщило МВД США.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за его лидерство в отправке рейса для возвращения 131 нелегала на родину.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения