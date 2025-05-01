Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором

// Роскосмос

CentralAsia (CA) - Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором, пишет Роскосмос.

В 01:10 по московскому времени 1 мая были включены двигатели корабля «Прогресс МС-30», которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров.

После проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92,89 мин, наклонение орбиты — 51,66 градуса, средняя высота орбиты — 418,74 км, минимальная — 417,86 км, максимальная — 438,05 км.