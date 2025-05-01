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Израиль нанес удары по Сирии

CentralAsia (CA) -  Израиль заявил, что нанес удар в Сирии по «экстремистской группировке», напавшей на членов общины друзов, выполняя обещание защитить это меньшинство, поскольку в среду в окрестностях Дамаска распространилось насилие на религиозной почве, пишет Reuters.

В заявлении Министерства иностранных дел Сирии отвергаются все формы иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии, без упоминания Израиля, и заявляется о приверженности Сирии защите всех сирийских групп, включая секту друзов.

Это первый случай, когда Израиль объявил о нанесении военного удара в поддержку сирийских друзов с момента свержения Башара Асада, что отражает его глубокое недоверие к пришедшим ему на смену суннитским исламистам и представляет собой еще одну проблему для усилий временного президента Ахмеда аш-Шараа установить контроль над раздробленной страной, пишет издание.

Источник в МВД Сирии сообщил Reuters, что израильские беспилотники нанесли удар по правительственным силам безопасности, убив одного из их членов в преимущественно друзском городе Сахная на окраине Дамаска.

Друзы придерживаются веры, которая является ответвлением ислама, и имеют последователей в Сирии, Ливане и Израиле.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что израильские военные провели «предупредительную операцию и нанесли удар по экстремистской группировке», которая готовилась продолжить нападение на друзов в Сахнайе.

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