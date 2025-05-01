И. о. президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку
- Азия и мир, политика
- 13:59, 01 мая 2025
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CentralAsia (CA) - И. о. президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку, пишет агентство «Рёнхап».
Он заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 3 июня.
Хан объявил о своем решении во время пресс-брифинга в правительственном комплексе в Сеуле, положив конец многонедельным спекуляциям по поводу того, будет ли он участвовать в выборах, вызванных импичментом его бывшего начальника - экс-президента Юн Сук Ёля.
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