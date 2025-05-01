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И. о. президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку

CentralAsia (CA) -  И. о. президента Южной Кореи Хан Док Су подал в отставку, пишет агентство «Рёнхап».

Он заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 3 июня.

Хан объявил о своем решении во время пресс-брифинга в правительственном комплексе в Сеуле, положив конец многонедельным спекуляциям по поводу того, будет ли он участвовать в выборах, вызванных импичментом его бывшего начальника - экс-президента Юн Сук Ёля.

 

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