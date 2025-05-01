В Ташкенте без осадков — прогноз погоды по Узбекистану на 2 мая

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на период с 20 часов 1 мая до 20 часов 2 мая.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 29-31°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

ТАШКЕНТСКАЯ САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.