Tesla опровергла, что ищет замену для Илона Маска

CentralAsia (CA) - Сообщения СМИ о том, что совет директоров компании Tesla обратился к фирмам, занимающимся подбором персонала, чтобы начать поиск кандидата на должность исполнительного директора вместо Илона Маска, не соответствуют действительности. Такое заявление от лица главы управляющего совета компании Tesla Робин Денхолм опубликовано 1 мая в микроблоге компании Tesla в соцсети X.

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



The CEO of Tesla is…