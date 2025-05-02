США хотят организовать переговоры России и Украины в ближайшие 100 дней, - вице-президент США Вэнс

CentralAsia (CA) - Между позициями России и Украины по вопросу завершения войны «очень большая пропасть», и Белый дом будет работать над тем, чтобы сблизить их позиции. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News Digital, которое посвящено следующим 100 дням президентства Дональда Трампа.

В ходе беседы Вэнса спросили, на какой стадии находятся переговоры о завершении российско-украинской войны. Вице-президент США ответил, что «первый и необходимый шаг» к решению конфликта — узнать в чем заключаются мирные планы каждой из сторон.

«И это уже произошло. Украинцы сказали: «Вот чего мы хотим». Русские сказали: «Это то, что мы хотим», и теперь дипломатическая работа заключается в том, чтобы попытаться сблизить эти две стороны, — сказал Вэнс. — Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы».

Теперь, по словам вице-президента, администрация Трампа будет работать над тем, чтобы попытаться организовать переговоры Москвы и Киева. «Итак, у нас есть первый шаг. У нас есть мирное предложение, и мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться собрать этих парней вместе», — сказал Вэнс.