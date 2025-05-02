Более 80 туш мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На побережье Каспийского моря обнаружили туши мёртвых тюленей, сообщает Комитет рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.

88 туш, выброшенных на побережье, нашли сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в Тупкараганском районе Мангистауской области. На место выехали представители инспекции, акимата и института гидробиологии и экологии. Факт гибели краснокнижных животных зарегистрировали полицейские Тюбкараганского района в едином реестре досудебных расследований.

По данным «Казгидромета», за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветра, и туши мёртвых тюленей выбросило на берег.

«По информации научной организации, туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы. В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно», – говорится в сообщении комитета.

Туши собрали и утилизировали на полигоне Тюбкараганского районе с соблюдением санитарных норм. Специалисты продолжают мониторинг береговой полосы Каспийского моря.

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