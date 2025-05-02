В Стамбуле на первомайских акциях задержали более 400 человек

CentralAsia (CA) - В Стамбуле за нарушение закона о собраниях и демонстрациях задержали 407 человек на празднованиях в честь Дня труда и солидарности 1 мая, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая, передает Evrensel. Еще по одному человеку задержали в турецких Токате и Ване.

В Стамбульской коллегии адвокатов заявили, что граждане Турции хотели мирно пройти на площадь Таксим, но были незаконно задержаны. По информации коллегии, среди задержанных оказались не менее 11 юристов. Адвокаты назвали задержания незаконными.

Власти Стамбула много лет запрещают массовые акции на площади Таксим. В 2024 году они вновь не согласовали проведение первомайской демонстрации, протестующие попытались прорваться на площадь, несмотря на запрет. Против них применили слезоточивый газ, демонстранты в ответ стали кидать камни.

Первое массовое первомайское шествие на площади Таксим в Стамбуле состоялось в 1976 году по инициативе профсоюзных объединений. Спустя год более 30 человек были убиты во время демонстрации: неизвестные открыли по ним огонь из соседних зданий, некоторые из присутствовавших также погибли из-за давки, образовавшейся на площади.

Ни одного из преступников так и не поймали. Площадь после трагедии закрыли для праздников.