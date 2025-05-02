На Москву обрушился снегопад, побит рекорд 116-летней давности

CentralAsia (CA) - На Москву и Московскую область в ночь на 2 мая обрушился снегопад. Снег повалил деревья и привел к заторам на дорогах.

В департаменте транспорта предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды.

Метеоролог Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале, что в Москве ровно в полночь начался «ливневый снег».

В столице побит рекорд осадков 116-летней давности. За минувшую ночь на метеорологических станциях ВДНХ и Балчуг выпало еще 14 мм осадков, или 22% от всей нормы мая, в Тушино — 11 мм.

По словам синоптика, к 15:00 осадки должны прекратиться. Предстоящей ночью ударят заморозки, на дорогах появится гололедица.