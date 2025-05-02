В эту субботу монгольские ледирайдеры отпразднуют International Female Ride Day—«Just Ride!». 19 ФОТО

CentralAsia (MNG) - В ознаменование Международного дня женщин-мотоциклистов монгольские женские мотоклубы Lady Riders, Hunnu Women Riders и Egshu Mongolia организуют мероприятие IFRD 3 мая.

Цели и задачи Международного дня женщин-мотоциклистов (IFRD) заключаются в повышении осведомленности женщин-мотогонщиков и продвижении тех, кто любит спорт, в культурах и сообществах мира. Акция «Just Ride!» далее намеревается побудить других женщин, которые еще не освоили мотоциклетный спорт, заняться этим делом.

Каждая монголка, участвующая в IFRD, воочию является образцом для подражания в мотоспорте. IFRD в равной степени стремится бросить вызов предвзятым [ограничивающим пол] представлениям о мотоциклах для женщин и женщинах-мотоциклистах, способствуя разнообразию и гендерному равенству. Монголки, участвующие в IFRD, демонстрируют бесформенное, нестареющее, разнообразное количество женщин, овладевших мастерством езды на мотоцикле.

Это день монголок, ездящих на мотоциклах, скутерах и трехколесных велосипедах, женщин-спортсменок во всем мире. День, посвященный большому количеству монголок, ездящих на мотоциклах!

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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