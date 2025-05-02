Башкирско-монгольские языковые связи

CentralAsia (MNG) -

...Чётко выявленный в монгольском языке характер оформления второобразных основ (оформления корня аффиксами) способствует выделению монголизмов.

В то же время известно, что морфемы отдельно от слов обычно не заимствуются. Ср.: монгольские словообразовательные аффиксы: -сун, -л, -жин, -т(ай), -гана, -нцар//-цар, -тан, -лт и т.д.

Например, к монголизмам относятся следующие лексемы:

1. башк. капсал «ущелье, теснина» < монг. хавцал.

В качестве производящей основы для создания этого монгольского слова выступает глагол хавчи- «ущемлять, жать, зажимать». Модель с афф. -л является традиционной для монгольского языка. Афф. -л образует имена действия от глагольных основ. При помощи этого аффикса образуются слова с отвлеченным значением, отсюда, монг. хавцал буквально означает «ущемление, сжатие».

2) башк. hакалтай «бородатый, бородач» < монг. сахалтай «бородатый, усатый».

Афф. -т(ай), образующий прилагательные от существительных, является продуктивным для монгольского языка. В башкирском языке в данном случае употребляется афф. -лы.

3) башк. конажын «трехлетняя кобыла (корова)» < монг. гунж(ин) «самка трех лет».

В слове гунж(ин) выделяется афф. -ж(ин), который, по некоторым данным, считается реликтом выражения категории грамматического рода в монгольском языке.

источник: MiddleAsianNews

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