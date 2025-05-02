Монголия будет сотрудничать с Таиландом в области авиационной подготовки

CentralAsia (MNG) - Директор Управления гражданской авиации Монголии Төрбаяр Эрдэнэ-Очир и директор и секретарь Совета директоров Учебного центра гражданской авиации (CATC) Королевства Таиланд Пукканут Макчоуй подписали Меморандум о взаимопонимании в Бангкоке.

Меморандум о взаимопонимании способствует подготовке кадров для проектов и программ, которые планируется реализовать в Монголии в области аэронавигации, включая «Новый региональный центр управления воздушным движением Улан-Батора», «Второй региональный центр управления воздушным движением Сайншанда», «Удаленный центр управления воздушным движением» и «Свободное воздушное пространство-FRA», в частности, для подготовки пилотов, авиадиспетчеров, специалистов по аэродромам, аэронавигации и службам авиационной безопасности. Меморандум также закладывает основу для организации краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного обучения для повышения квалификации текущих сотрудников в CATC и в Монголии, а также для обучения и наращивания потенциала кадровых ресурсов в секторе гражданской авиации.

В частности, стороны договорились о привлечении 15 студентов к обучению по программе бакалавриата по специальности «Гражданская авиация», совместном проведении курсов начальной и повторной подготовки авиадиспетчеров, а также предоставлении обучения авиационному английскому языку для монгольских студентов на льготных условиях в 2025-2026 учебном году.

Учебный центр гражданской авиации Королевства Таиланд является ведущим учебным заведением в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реализующим учебную программу «TrainAir Plus» Международной организации гражданской авиации.

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