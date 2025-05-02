Состоится национальный чемпионат по дзюдо среди юниоров 2025 года

CentralAsia (MNG) - Национальный чемпионат по дзюдо среди юниоров проходит во Дворце спорта «Буянт Ухаа» в Улан-Баторе.

Чемпионат, в котором принимает участие большое количество спортсменов, объединил 87 команд из девяти районов Улан-Батора и 21 аймака Монголии. Всего 2025 молодых дзюдоистов сгруппированы в возрастные категории школьников, юношей и юниоров. Изюминкой чемпионата стало вручение Ассоциацией дзюдо Монголии специальных красных наспинных номеров чемпионам в каждой весовой категории 38-го чемпионата среди юношей и 29-го чемпионата среди девушек.

На открытии чемпионата Отгонцэцэг Галбадрах, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года и двукратный призер чемпионата мира по дзюдо, провела показательное выступление, продемонстрировав свои приемы дзюдо с захватами и бросками.

Аймаки Хубсугул и Увс отличились в этом соревновании тем, что отправили наибольшее количество спортсменов. В частности, для участия в соревнованиях в Улан-Батор приехали 60 дзюдоистов из аймака Увс и 84 дзюдоиста из аймака Хубсугул.

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