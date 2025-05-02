Монголия будет сотрудничать с Южной Кореей в сфере газовой безопасности

CentralAsia (MNG) - Управление по минеральным ресурсам и нефти Монголии и Корейская корпорация по безопасности газа (KGS) подписали Меморандум о взаимопонимании 29 апреля 2025 года.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании обе стороны будут сотрудничать в области мер безопасности, связанных с горючими газами, правовых рамок и совместных усилий в области обучения и исследований. Это сотрудничество будет играть важную роль в реализации проекта технической помощи, направленного на «Создание правовой основы и укрепление комплексной системы мониторинга безопасности импорта, хранения, транспортировки, распределения и использования горючих газов».

В этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Корея. Добывающий сектор является одной из многих областей сотрудничества между двумя странами, включая политику, общество, экономику, гуманитарные науки, культуру и образование.

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