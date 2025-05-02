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Монголия стала членом международной организации SNOMED International

CentralAsia (MNG) -  Об этом сообщило Министерство здравоохранения Монголии.

Целью вступления Монголии в эту международную организацию является создание специализированной базы данных в области здравоохранения, а также сбор и обработка данных о медицинском обслуживании в соответствии с международным классификацией кодирования.

Кроме того, присоединение к SNOMED International предоставит возможность изучить пути и методы внедрения базы данных клинической терминологии в Монголии и делать это систематически и правильно.

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