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Дождливые выходные прогнозируют в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» прогнозируют в Казахстане дождливые выходные на основании наблюдений за быстрой сменой барических образований.

Дожди с грозами и усилением ветра ожидаются везде, кроме юга страны, но не юго-востока, где в горах возможен и снег. Кроме того, здесь, а также на севере и в центре республики ожидается град. Снег может выпасть и на севере и востоке страны – вероятнее всего, в тёмное время суток.

«На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По стране в ночные и утренние часы прогнозируется туман», – рассказали синоптики.

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