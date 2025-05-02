Дождливые выходные прогнозируют в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» прогнозируют в Казахстане дождливые выходные на основании наблюдений за быстрой сменой барических образований.

Дожди с грозами и усилением ветра ожидаются везде, кроме юга страны, но не юго-востока, где в горах возможен и снег. Кроме того, здесь, а также на севере и в центре республики ожидается град. Снег может выпасть и на севере и востоке страны – вероятнее всего, в тёмное время суток.

«На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По стране в ночные и утренние часы прогнозируется туман», – рассказали синоптики.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения