Турецкие власти сообщили о повреждении более 4,2 тыс. зданий из-за землетрясения в Стамбуле

CentralAsia (CA) - После землетрясения в Стамбуле 23 апреля повреждения получили боле 4,2 тыс. зданий, сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

«На сегодняшний день проведена оценка повреждений 425 тысяч независимых секций в 36 тысячах зданий. Из них 27 697 зданий не пострадали, а 4 295 зданий получили незначительные повреждения», — цитирует его TRT Haber.

23 апреля в Турции было зафиксировано несколько подземных толчков. Два — в Мраморном море в районе города Силиври, расположенного к западу от центральной части Стамбула. Еще два — в районе Бююкчекмедже на окраине Стамбула.

В тот же день власти турецкой столицы приступили к оценке последствий природного катаклизма.

Через два дня в Мраморном море близ Стамбула произошло новое землетрясение.