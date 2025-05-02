И. о. президента Южной Кореи объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах

CentralAsia (CA) - Бывший премьер-министр Южной Кореи, а также и.о. президента Хан Док Су объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента, сообщает агентство Yonhap.

Он пообещал внести поправки в Конституцию, чтобы сократить президентский срок, и использовать свой экономический опыт для преодоления кризиса в торговой сфере.

Хан Док Су заявил об уходе с поста вчера, 1 мая. Досрочные выборы президента в стране намечены на 3 июня. «Я решил найти то, что я могу сделать для будущего Республики Корея, которую я люблю, и для всех нас», — заявил бывший премьер-министр.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи одобрил импичмент предыдущего президента Юн Сок Ёля. 14 апреля он предстал перед судом по обвинению в организации мятежа. Дело возбудили за введение им военного положения в декабре 2024 года. Yonhap уточняет, что беспартийный Хан Док Су считается фаворитом среди потенциальных противников Демократической партии Южной Кореи, имеющей большинство в парламенте страны.