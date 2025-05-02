В Казахстане перенесли дату последнего звонка

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане перенесли дату последнего звонка. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

«Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая – по решению администрации школ», – объяснили в ведомстве.

Этот учебный год завершат около 3,9 млн казахстанских школьников, из них более 217 тысяч – выпускники 11 классов.

В последний учебный день, 23 мая, во всех школах страны пройдёт единый классный час «Білімім – Отаныма». Как отметили в министерстве, это важное для всей системы образования мероприятие даёт возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы и выразить благодарность друг другу.

«Ещё раз обращаем внимание, что для обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата», – подчеркнули в министерстве.

В 2023 году продлил учебный год до 31 мая, тогда последний звонок в школах состоялся 1 июня. Эта инициатива вызвала резонанс в обществе. Позже от нововведения отказались и вернули прежнюю дату проведение последнего звонка – 25 мая.

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